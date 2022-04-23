В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми

В целях предупреждения дорожного-транспортных происшествий на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с детьми.
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