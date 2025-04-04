TikTok сократил убытки в России на 280 млн рублей за год

TikTok сократил убытки в России за 2024 год на 280 млн рублей, достигнув урезания до 149 млн. Выручка при этом упала на 48%, по сравнению c 2023 годом, из-за приостановки стриминга и проблем с таргетированной рекламой в связи с действующими ограничениями.