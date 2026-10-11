Сбой «Яндекс Про» парализовал курьеров Липецка

Сбой затронул не только Липецк, приложение «Яндекс Про» перестало работать по всей России, из-за чего водители и курьеры не могут выйти на линию, а пользователи — вызвать машину или заказать доставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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