Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения девочки в Карелии

Полиция, прокуратура, а теперь и Следком занялись изучением обстоятельств избиения подростками школьницыфото стопкадр видео из VK-паблика «Антибеседка-Костомукша» В Костомукше девочку избили другие дети 2 апреля за пределами школы.
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