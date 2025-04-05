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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения девочки в Карелии

Полиция, прокуратура, а теперь и Следком занялись изучением обстоятельств избиения подростками школьницыфото стопкадр видео из VK-паблика «Антибеседка-Костомукша» В Костомукше девочку избили другие дети 2 апреля за пределами школы.

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