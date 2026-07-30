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Аргументы недели

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В Приморском районе после проверки отремонтировали квартиры для детей-сирот

В Приморском районе после проверки отремонтировали квартиры для детей-сирот

Специалисты завершили ремонт шести квартир для детей-сирот в Приморском районе Санкт-Петербурга после вмешательства прокуратуры.

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