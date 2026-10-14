Аэропорт Курумоч в Самаре временно закрывали для полетов

Аэропорт Курумоч в Самаре не принимал и не отправлял рейсы с пяти часов утра 14 октября, ограничения сняли в 07:16 после обеспечения безопасности полетов.
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