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Царьград

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Аэропорт Курумоч в Самаре временно закрывали для полетов

Аэропорт Курумоч в Самаре временно закрывали для полетов

Аэропорт Курумоч в Самаре не принимал и не отправлял рейсы с пяти часов утра 14 октября, ограничения сняли в 07:16 после обеспечения безопасности полетов.

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