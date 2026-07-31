Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за падения неизвестного объекта

МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за падения неизвестного объекта

МИД Польши вызвал посла Российской Федерации Георгия Михно для вручения ноты протеста. Поводом послужило падение неопознанного объекта в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в ходе брифинга на телеканале TVP Info.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии