МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за падения неизвестного объекта

МИД Польши вызвал посла Российской Федерации Георгия Михно для вручения ноты протеста. Поводом послужило падение неопознанного объекта в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в ходе брифинга на телеканале TVP Info.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии