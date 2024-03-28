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Врач рассказала, какие продукты помогают сделать сны ярче

Врач рассказала, какие продукты помогают сделать сны ярче

Яркие сновидения могут возникать по разным причинам, в частности, при употреблении отдельных продуктов питания, рассказала «Известиям» 26 марта врач-невролог «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

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