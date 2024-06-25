Скульптор из Братска передал глухаря в дар Луганскому детскому дому

В атмосфере братской солидарности и сочувствия к судьбе жителей Донбасса, разворачивается история о том, как искусство становится мостом между людьми, разделяющими не только географическое пространство, но и непростые времена.
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