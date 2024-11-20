Второй округ Омска определился с местами елочных базаров. По договору с окружной администрацией на Левобережье будут работать 10 точек (они на картинке).
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Второй округ Омска определился с местами елочных базаров. По договору с окружной администрацией на Левобережье будут работать 10 точек (они на картинке).