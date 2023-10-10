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Экс-министр труда Забайкалья получил пять лет колонии за злоупотребление полномочиями

Экс-министр труда Забайкалья получил пять лет колонии за злоупотребление полномочиями

В Чите бывший министр труда и социальной защиты Забайкальского края Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия.

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