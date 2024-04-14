Киргизия открыто пошла против России, но Москва продолжает засыпать Бишкек миллиардами долларов

ВБ Виктор Березин Мне отношения азиатов к нашей стране странными не кажутся. Сами себя так поставили. Если человек себя не уважает то никто его уважать не будет. Так и со страной. А либерал чиновники превратили нашу страну в дойную карову для Азии. Надо требовать письменно от президента срочной высылки всех азиатов и введение виз. Отмена им двойного гражданства , запрет привозить семьи . Пишите путину , авто он думает что все рады азиатам. Виктор Игоревич.

В Василий В межгосударственных отношениях Путину не мешало бы поучиться у амеров, - они дадут доллар, а обратно отдашь два и ещё и станцуешь при этом. А он всегда устраивает для иностранцев халяву за счет россиян.