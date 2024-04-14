Интересная жизнь с Vera Star Фото: kg.mirtv.ru После трагических событий в "Крокус Сити Холле" и установления личности террористов, все внимание общественности вполне закономерно сосредоточилось на уроженцах Таджикистана.
Киргизия открыто пошла против России, но Москва продолжает засыпать Бишкек миллиардами долларов
Комментарии
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ВБ
Виктор Березин
Мне отношения азиатов к нашей стране странными не кажутся. Сами себя так поставили. Если человек себя не уважает то никто его уважать не будет. Так и со страной. А либерал чиновники превратили нашу страну в дойную карову для Азии. Надо требовать письменно от президента срочной высылки всех азиатов и введение виз. Отмена им двойного гражданства , запрет привозить семьи . Пишите путину , авто он думает что все рады азиатам. Виктор Игоревич.
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1 час.
В
Василий
В межгосударственных отношениях Путину не мешало бы поучиться у амеров, - они дадут доллар, а обратно отдашь два и ещё и станцуешь при этом. А он всегда устраивает для иностранцев халяву за счет россиян.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Сколько волка не корми, он все-ровно в лес смотрит - гласит русская поговорка! Если это "мастурбек" считает себя таким непоКабелимым, тогда пусть откажется от всего, что Россия этому имбицылу дала, пусть откажется и возвратится в свой киЩляк и поднимает поголовье таких как он!!! Кстати, мы могли бы и очень хотим помочь в их поголовье, выслать нахер из России, не говоря, о том, чтобы лишить их субсидий, пусть свой плов жрут!!! Россия, кого кормим, шакалов позорные, тем более с пиндосами скоро целоваться будут, что, может им ещё подкинуть за такую "преданную дружбу"??? А ХРЕН им не мясо, пусть у пиндосов отсосут!!!!
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18 мин.
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