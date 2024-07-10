Выжившие после извержения Везувия: Ученый восстановил их имена

Исследователь классической литературы Университета Майами Стивен Так провел восемь лет, изучая базы данных с десятками тысяч римских надписей на стенах и надгробиях, чтобы найти доказательства выживших при извержении Везувия.
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