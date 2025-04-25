❤️🔥Учащиеся Новоаннинской средней школы №5 имени Героя Советского Союза А. Д. Харитонова снова собрали гостинцы для наших воинов.
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❤️🔥Учащиеся Новоаннинской средней школы №5 имени Героя Советского Союза А. Д. Харитонова снова собрали гостинцы для наших воинов.