Bloomberg: В НАТО признали скорое начало переговоров по Украине

А России не нужны переговоры. России нужна капитуляция. Украина должна признать, что она не государство, которое уважают.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Переговоров не будет, будет ультиматум со стороны России и Запад на это согласиться, иначе "свою экономику в унитаз спустят" и у них в странах начнутся большие проблемы с населением.