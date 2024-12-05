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Bloomberg: В НАТО признали скорое начало переговоров по Украине

Bloomberg: В НАТО признали скорое начало переговоров по Украине

Входящие в НАТО государство признали необходимость скорых переговоров по Украине. Информацией об этом поделилось агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные дипломатические источники.

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Комментарии
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NN
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А России не нужны переговоры. России нужна капитуляция. Украина должна признать, что она не государство, которое уважают.
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Переговоров не будет, будет ультиматум со стороны России и Запад на это согласиться, иначе &quot;свою экономику в унитаз спустят&quot; и у них в странах начнутся большие проблемы с населением.
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18 час.

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