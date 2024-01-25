США начали расследовать использование ВСУ американского оружия для уничтожения Ил-76

ВАШИНГТОН, 26 января, ФедералПресс. Соединенные Штаты изучают сообщения о том, что украинские войска использовали американское оружие, чтобы сбить российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных.
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