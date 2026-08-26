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«Никакого запаха угарного газа нет, мы бы почувствовали»: жительница Котовска о жизни в городе после пожара на складе

«Никакого запаха угарного газа нет, мы бы почувствовали»: жительница Котовска о жизни в городе после пожара на складе

После второго крупного пожара на складе Wildberries власти Тамбовской области рекомендовали жителям Котовска ближайшие два дня не выходить из дома, закрыть окна и балконы и отказаться от активного перемещения по улицам из-за возможного распространения дыма, угарного газа и продуктов горения .

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