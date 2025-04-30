Проект «Наследники Победителей»: история семьи Ерёминых из Салехарда

Цикл ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Ерёмин из Салехарда после начала спецоперации не смог остаться дома и в феврале 2023 года подписал контракт с добровольческим формированием «Барс-4».
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