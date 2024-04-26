Географические названия в Молдове будут регулироваться новым законом

Законопроект о географических названиях принят парламентом во втором чтении. Целью нового закона является обеспечение стандартизации, использования и защиты географических названий для развития и популяризации природного, туристического, культурного и исторического наследия нашей страны.
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