Журналист Сорокин рассказал о «страстном романе» Пугачевой и Розенбаума: «Всегда любила мужчин, красивых, статных»

Пугачева в этот момент уже была замужем. Частый участник многочисленных ток-шоу журналист Денис Сорокин рассказал в эфире шоу «Светская хроника» на «Пятом канале» рассказал, что у Аллы Пугачевой и Александра Розенбаума был роман еще в 80-х годах.