Экипажи вертолетов Ка-52М с помощью НАР уничтожили пункт управления ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52М Вооруженных сил (ВС) РФ атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиаракет (НАР), тем самым уничтожив украинский пункт управления и бронетехнику, сообщает 7 февраля Минобороны России.
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