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Царьград

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Москва: Капремонт многоэтажки на Ленинском проспекте, 102 подтвердил Щербаков

Москва: Капремонт многоэтажки на Ленинском проспекте, 102 подтвердил Щербаков

В Москве на Ленинском проспекте, 102, начнётся капитальный ремонт 19-этажного дома 1967 года постройки.

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