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Тульские новости

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Дмитрий Гунько о матче с «Текстильщиком»: На гол мы точно наиграли

Дмитрий Гунько о матче с «Текстильщиком»: На гол мы точно наиграли

Несмотря на поражение от «Текстильщика», Гунько отметил содержательную игру «Арсенала» и отметил, что его команда на гол точно наиграла.

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