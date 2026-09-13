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Царьград

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Эдуард Хачатрян: молодежь РФ и Армении объединяет целеустремленность

Эдуард Хачатрян: молодежь РФ и Армении объединяет целеустремленность

В Екатеринбурге на площадке Международного фестиваля молодежи сопредседатель Российско-Армянского союза молодежи Эдуард Хачатрян дал интервью Sputnik Армения.

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