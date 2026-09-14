Бурлачко обсудил в Краснодаре подготовку кадров для муниципалитетов

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание по подготовке управленческих кадров для органов местного самоуправления Краснодарского края на 2024–2026 годы.
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