В Минобрнауки пообещали не обесценивать дипломы бакалавров

Упразднение бакалавриата в России не обесценит уже полученных дипломов этой степени. С таким заявлением выступил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.
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