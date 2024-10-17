Пенсия за детей: Госдума хочет дать льготу многодетным отцам-одиночкам

Согласно проекту, отцы-одиночки смогут уйти на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно, при наличии 15 лет трудового стажа и уходе за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.
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