Кто из актеров и режиссеров в Советском Союзе зарабатывал больше всех

Во времена Советского Союза интересоваться доходами других людей считалось крайне неприличным. Да и смысла в этом особенного не было, об уровне зарплат в разных сферах не знали только те, кого вовсе не интересовала эта часть жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии