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Кто из актеров и режиссеров в Советском Союзе зарабатывал больше всех

Кто из актеров и режиссеров в Советском Союзе зарабатывал больше всех

Во времена Советского Союза интересоваться доходами других людей считалось крайне неприличным. Да и смысла в этом особенного не было, об уровне зарплат в разных сферах не знали только те, кого вовсе не интересовала эта часть жизни.

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