Что такое поп-арт в живописи и как его понимать: советы экспертов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Главные художники Картины, которые надо знать Ответы экспертов Главное Эксперты в материале: Алексей Ваулин, живописец, график, член Московского союза художников и Союза художников России, академик, почетный член Международной академии современных искусств; Наталья Синявина, заведующая кафедрой культурологии Московского государственного института культуры, доктор культурологии.