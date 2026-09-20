Что такое поп-арт в живописи и как его понимать: советы экспертов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Главные художники Картины, которые надо знать Ответы экспертов Главное Эксперты в материале: Алексей Ваулин, живописец, график, член Московского союза художников и Союза художников России, академик, почетный член Международной академии современных искусств; Наталья Синявина, заведующая кафедрой культурологии Московского государственного института культуры, доктор культурологии.
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