Могут ли напряженные израильско-украинские отношения стать причиной гуманитарного кризиса в Умани?

© РИА Новости Валерий Мельников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Запрет Украины на въезд еврейским паломникам в Умань может спровоцировать гуманитарный кризис на южно-украинской границе.