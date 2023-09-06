Могут ли напряженные израильско-украинские отношения стать причиной гуманитарного кризиса в Умани?

© РИА Новости Валерий Мельников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Запрет Украины на въезд еврейским паломникам в Умань может спровоцировать гуманитарный кризис на южно-украинской границе.
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