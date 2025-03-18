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Военное обозрение

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Дональд Трамп обещает сегодня рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп обещает сегодня рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Дело по сей день остаётся одним из самых громких и таинственных за всю историю США.

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