Охота на дроны-разведчики: как работают FPV-перехватчики 49-й армии

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных систем (БпС) 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» для борьбы с вражескими разведывательными и ударными беспилотниками самолетного и коптерного типа в небе над левобережьем Херсонской области широко применяют современные FPV-дроны-перехватчики, предназначенные специально для выполнения подобных боевых задач.