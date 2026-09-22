Охота на дроны-разведчики: как работают FPV-перехватчики 49-й армии

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных систем (БпС) 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» для борьбы с вражескими разведывательными и ударными беспилотниками самолетного и коптерного типа в небе над левобережьем Херсонской области широко применяют современные FPV-дроны-перехватчики, предназначенные специально для выполнения подобных боевых задач.
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