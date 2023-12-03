The Guardian: канцлер ФРГ Шольц стал новым лучшим другом Зеленского

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас занимает ведущую роль в поддерживающей Украину коалиции западных стран, стал лучшим другом главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Guardian.
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