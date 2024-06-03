Сердце не выдерживает. Ученые пояснили, чем опасны женские «приливы»

Данные нового исследования представили на ежегодном собрании общества эндокринологов в Бостоне. Специалисты изучали приливы жара и ночную потливость, которые характерны для менопаузы, как потенциальные триггеры болезней разных органов.
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