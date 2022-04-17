Российские военные развернули пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях

Военнослужащие РФ развернули пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Его уникальность заключается в том, что он находится на небольшом удалении от подразделений, которые выполняют задачи в рамках военной операции на Украине.
Военнослужащие РФ развернули пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Его уникальность заключается в том, что он находится на небольшом удалении от подразделений, которые выполняют задачи в рамках военной операции на Украине.
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