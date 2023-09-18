Военное обозрение

3 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а как вы хотели ссуки безнаказанно обстреливать Севастополь? за одну голову - десять, так Ермолов учил вас, чурок зам...Спикер ВС ВСУ Игн...
  • Вячеслав Гуськов
    Идиот - он и есть идиот. Устроился в теплое место и хрень несет.Секретарь СНБО Ук...
  • Вячеслав Гуськов
    Безлграмотное тупое дерьмо.Глава ГУР Украины...

Украинские ресурсы сообщают об ударе по РЛС ЗРК производства НАТО на аэродроме ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области

Украинские ресурсы сообщают об ударе по РЛС ЗРК производства НАТО на аэродроме ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области

Аэрофотосъёмка аэродрома на тот момент, когда на нём было несколько десятков самолётов ВС ВСУ Украинская сторона подтверждает нанесение российскими войсками очередного удара по аэродрому ВС ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх