Украинские ресурсы сообщают об ударе по РЛС ЗРК производства НАТО на аэродроме ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области

Аэрофотосъёмка аэродрома на тот момент, когда на нём было несколько десятков самолётов ВС ВСУ Украинская сторона подтверждает нанесение российскими войсками очередного удара по аэродрому ВС ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области.