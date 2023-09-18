Украинские ресурсы сообщают об ударе по РЛС ЗРК производства НАТО на аэродроме ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области

Аэрофотосъёмка аэродрома на тот момент, когда на нём было несколько десятков самолётов ВС ВСУ Украинская сторона подтверждает нанесение российскими войсками очередного удара по аэродрому ВС ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области.
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