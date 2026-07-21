Родри «мечтает» перейти в «Реал», но Перес блокировал сделку. После ЧМ часть руководства мадридцев настаивает на подписании хавбека

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри хочет перейти в «Реал». По данным инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист хочет вернуться в Испанию и уже несколько месяцев мечтает о «Реале», однако президент мадридского клуба Флорентино Перес ранее блокировал сделку и любые переговоры с Родри.