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Родри «мечтает» перейти в «Реал», но Перес блокировал сделку. После ЧМ часть руководства мадридцев настаивает на подписании хавбека

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри хочет перейти в «Реал». По данным инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист хочет вернуться в Испанию и уже несколько месяцев мечтает о «Реале», однако президент мадридского клуба Флорентино Перес ранее блокировал сделку и любые переговоры с Родри.

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