Автор Silent Hill 2 рассказал, какой русский писатель повлиял на сюжет игры

Знаменитый японский разработчик Масахиро Ито продолжает раскрывать секреты франшизы Silent Hill. На этот раз он признался в любви к русской культуре и сообщил, что один из отечественных писателей оказал огромное влияние на сюжет второй части серии: "Причина, по которой я часто использую русский язык в своих работах, в том, что я изучал творчество русских художников-авангардистов, когда учился в художественном университете, и моя прабабушка была русской.