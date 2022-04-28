Власти Херсонщины гарантируют поставку воды в Крым

Вода по Северо-Крымскому каналу будет гарантированно поставляться на полуостров. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
Вода по Северо-Крымскому каналу будет гарантированно поставляться на полуостров. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
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