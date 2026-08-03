Кадры смертельного нападения мужчины в маске на друзей в Подмосковье

РЕН ТВ В распоряжении РЕН ТВ появились кадры убийства мужчины в подмосковном Солнечногорске.На записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин стоят у подъезда и общаются, когда на одного из них нападает знакомый, одетый в камуфляж.