В Судогодский районный суд направлено дело 51-летнего жителя Киржача, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ после гибели 15-летнего пассажира в ДТП на трассе М-7 «Волга» 17 июля.
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