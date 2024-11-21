Политика как он...
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Политика как она есть

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Пентагон: США хотели бы заключить с КНР соглашение об уведомлении о пусках МБР

Пентагон: США хотели бы заключить с КНР соглашение об уведомлении о пусках МБР

Соединенные Штаты стремятся подписать с Китаем соглашение об уведомлении друг друга об испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон.

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