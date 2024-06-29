Омский аэропорт закупает новую партию обнаружителей следов взрывчатки и опасных жидкостей. Стоимость закупок - более 4 млн рублей.
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Омский аэропорт закупает новую партию обнаружителей следов взрывчатки и опасных жидкостей. Стоимость закупок - более 4 млн рублей.