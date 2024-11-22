Россия отказалась арестовывать премьера Израиля Нетаньяху

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Россия отвергает легитимность Международного уголовного суда, выпустившего ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
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