Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью Dialogue Works, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.
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