Найден способ увеличить срок службы литий-ионных батарей вдвое

Литий-ионные аккумуляторы могут обеспечивать превосходную производительность благодаря окислительно-восстановительной (ОВР) химии, в которой кислород используется для переноса электронов на катод аккумулятора.
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