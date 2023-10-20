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Закон и Порядок

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Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа «Мегаполис» поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «БМВ», который в конце февраля заставил дорожных полицейских гоняться за собой по городским и областным магистралям, стрелять и лечить ссадины с кровоподтеками.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Так Быстрыкин под контроль взял , все ясно помыли руки друг другу , а ребят на рабочем месте унизили , вот поэтому туда и не идут работать
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14 час.
VG
Vasily Golov
Гуманность мешает полиции промазать мимо колес,чуть повыше и нет гонщика.
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14 час.
Модест
судья хохол Гутченко и не мог поступить по другому с братским азерским бандитом Байрамовым, уж больно много диаспора занесла. Да и под двери насрать русским гаишникам - святое дело ради нэньки. А бэху папа новую купит, только выручку со всех рынков соберёт.
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12 час.

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