В Татарстане проезд по М12 временно сделали бесплатным

Компания «Автодор» объявила, что проезд по трассе М-12 в Татарстане на участке от 766 до 836 км, начиная от пересечения с дорогой Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск и до населенного пункта Шали, будет бесплатным «до тех пор, пока дорога не будет полностью приведена к требованиям скоростной магистрали».