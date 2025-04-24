10 туристических плакатов, которые могли бы нарисовать знаменитые художники

Фрида Кало рекламирующая Мехико, а Леонардо да Винчи — Флоренцию? Давайте пофантазируем о том, какими бы были рекламные постеры знаменитых мест, если бы их, желая привлечь туристов в свои родные города, принялись создавать известные художники.
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