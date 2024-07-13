Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с Ереваном

США намерены укреплять сотрудничество с Арменией, заявила заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея 13 июля на свой странице в соцсети Х.
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